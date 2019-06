"Mi dispiace che siamo arrivati a questa situazione, perché il governo italiano fa sfortunatamente la scelta di una strategia di creare isteria su temi che sono evidentemente molto dolorosi". La Francia, attraverso le parole della portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, attacca Matteo Salvini e l'Italia sulla Sea Watch e sull'arresto di Carola Rackete: "È importante ricordare che la Francia, come l'Ue, è stata solidale all'Italia negli ultimi anni".

"Al picco della crisi, e da quando questa crisi dei migranti nel Mediterraneo si verifica", ha continuato, "l'Italia ha beneficiato di circa un miliardo di euro di aiuti dalla Ue. Quindi là dove Salvini strumentalizza politicamente traiettorie e fatti che sono dolorosi, spiegando che la Francia e l'Ue non solo solidali, gli rispondo con dei dati". Inoltre, per la portavoce, "la strumentalizzazione, quando si parla di vite umane, di vite di persone che hanno attraversato condizioni estremamente difficili, che hanno percorsi terribili, non è degna da parte di Salvini".

Ma il ministro dell'Interno ha subito risposto a tono all'attacco insensato: "Visto che il governo francese è così generoso (almeno a parole) con gli immigrati, indirizzeremo i prossimi eventuali barconi verso Marsiglia".