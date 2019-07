Luigi Di Maio si sente assediato. Prima Alessandro Di Battista poi Roberto Fico. Dopo la pubblicazione del libro Politicamente scorretto di Dibba, che ha creato parecchio scontento interno al Movimento, ora ci si mette anche il presidente della Camera. Il 19 giugno scorso Fico ha mandato una dura lettera al premier Conte per protestare contro la gestione della decretazione che non lascia spazio al dibattito parlamentare. Dopo quel messaggio, Di Maio e i suoi guardano con sospetto ogni suo movimento, inclusi - rivela Il Giornale - i buoni rapporti con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, visto come potenziale alleato di Fico in caso di scissione del M5s.

Ma Di Maio non avrebbe digerito neppure l'intervista al Fatto Quotidiano in cui Max Bugani difendeva Di Battista, giustificando le critiche contenute nel suo libro. Bugani, essendo però vicino a Casaleggio, potrebbe aver sferrato un attacco proprio da parte sua e così la decisione di Di Maio di cacciarlo dalla sua segreteria a Palazzo Chigi. Oltre a Bugani, nel mirino del vicepremier ci sarebbero anche diversi parlamentari ribelli. Anche la Camera non è esente ai controlli. Tra i nomi dei possibili espulsi: quelli di Doriana Sarli, Gloria Vizzini e Veronica Giannone.