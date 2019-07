"Lasciato solo". Salvini furioso con i ministri: "Io non mollo"

"Ogni tanto mi sento politicamente solo. Chiederò al ministro della Difesa e dell'Economia di aiutarci in questa battaglia di civiltà, di legalità". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook, parlando della difesa dei confini di mare. "È un pessimo precedente aver liberato il capitano di una nave privata che ha ignorato i divieti e ha rischiato di uccidere i nostri finanzieri. E' un precedente preoccupante. A questo punto chiunque può sentirsi legittimato a invadere un territorio".

Salvini è duro: "E' chiaro che è in corso un attacco al governo e al ministero dell'interno. Si sono resi conto che il popolo italiano è con noi". "Se qualcuno pensa di farmi mollare ha sbagliato a capire", aggiunge il ministro degli Interni, "Noi non riapriamo niente. Sono sconcertato per le complicità che paiono emergere dietro questo traffico palesemente organizzato di esseri umani. Sono recuperi scelti in data e luogo preciso. Ci sono a bordo parlamentari di sinistra, giornalisti di sinistra. Non fate un dispetto a Salvini infrangendo le leggi, è un affronto al popolo italiano". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook.