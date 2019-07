Colpire Vincenzo Spadafora per affondare Luigi Di Maio. Ci pensa Maria Giovanna Maglie, su Twitter, la quale commenta gli attacchi del sottosegretario grillino a Matteo Salvini, definito "sessista". E la Maglie commenta così: "Dice Luigi Di Maio che Spadafora non si dimette e che basta coi tentativi di far cadere il governo" (si riferisce alle dichiarazioni del capo politico M5s arrivate in serata). "Con chi ce l'ha - riprende la Maglie -? Com'è che non gli riesce di farne star zitto uno dei suoi? Ieri contro Salvini Di Stefano, oggi Spadafora, domani?". Infine, aggiunge l'hashtag #dilottaedigoverno. Chiaro, comunque, il messaggio: per la Maglie in primis Di Maio non riesce a controllare i suoi; e inoltre fa acqua da tutte le parti il suo appello a smetterla con i tentativi di sabotare l'esecutivo, quando arrivano proprio dalle fila dei pentastellati.

Di seguito, il tweet di Maria Giovanna Maglie: