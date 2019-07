La Lega si spacca in due sul voto anticipato. Il concetto di "crisi di governo", tra gli uomini di Matteo Salvini, è ormai assodato. C'è chi, pessimista, sostiene che da qui al ritorno alle urne ce ne passa: "Matteo sa benissimo che sul Colle si inventerebbero qualsiasi cosa pur di non darci le elezioni", confida il fedelissimo Igor Iezzi a un deputato Pd, in accordo al retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale.











Contemporaneamente, un po' più lontano dal circolo salviniano ma non dal cuore della Lega, l'ex ministro e governatore lombardo Roberto Maroni fornisce un'altra versione: "Si voterà il 7 giugno 2020", assicura. Questo perché, suggerisce Minzolini, "il redde rationem è rinviato alla prossima primavera, sperando che nelle regionali di gennaio l'Emilia rossa diventi verde".