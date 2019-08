"Ho il nome, lo faccio oggi a Giuseppe Conte. Un professionista che è nella Lega da anni. Non sarà un tecnico, la stagioni dei tecnici si è chiusa con Monti per me". Il leader della Lega Matteo Salvini parlava così all'Agi sulla figura che assumerà il ruolo di commissario italiano nel nuovo esecutivo europeo di Ursula Von der Leyen. "Abbiamo tanti uomini e donne, ma indicherò il nome di qualcuno che ha esperienza di governo, qualcuno che si occupi di dossier economici. Prima ne parliamo con il presidente del Consiglio", riferiva invece ai microfoni di SkyTg24.

E così il momento sembra arrivato: secondo quanto apprende Affaritaliani.it la persona scelta dal vicepremier leghista è il vice-ministro dell'Economia Massimo Garavaglia. Lo stesso politico che lo scorso 17 luglio è stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo milanese in cui era imputato per turbativa d'asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era ancora assessore lombardo all'Economia. Ancora non è chiaro quale portafoglio gli spetterà, anche se il governo si attende quello importante della Concorrenza.