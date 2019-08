"Al comizio di stasera potrei mandare a ca**re Di Battista". Parola di Matteo Salvini che ha deciso di replicare una volta per tutte al grillino. Dibba aveva infatti commentato così la presenza del leader leghista al Papeete di Milano Marittima: "Non me ne frega nulla che si sia inginocchiato davanti ad una cubista, mi indigna che si sia, di fatto, inginocchiato davanti al potere dei Benetton. Non me ne frega nulla dei brindisi che fa in spiaggia il ministro Salvini. Mi indigna il fatto che a causa della Lega Nord molte cooperative (anche Coop rosse legate al Pd) sono pronte a brindare per gli appalti che arriveranno sulle grandi opere inutili" scriveva su Facebook dimenticandosi che a dare l'ok ai Benetton (gli stessi del ponte Morandi) per salvare Alitalia è stato Luigi Di Maio.

Questione più importante per il ministro dell'Interno riguarda il decreto Sicurezza bis che lunedì 5 agosto sarà sottoposto al voto del Senato. "Ci sono i numeri per la fiducia? - si è chiesto il vicepremier -. Non lo so: non mi sono ancora informato ma lo farò nel pomeriggio". Quando un giornalista gli ha poi fatto notare che non appariva come un ministro che si stava preparando a una crisi di governo, Salvini ha tuonato: "Guardate che bella giornata, ma è ancora presto".