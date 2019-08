Nella Forza Italia dilaniata dai malumori, dalle ipotesi di scissione e dai traditori, c'è ancora chi, al di fuori del cerchio magico di Arcore, difende Silvio Berlusconi. Anche se in questo caso, chi lo difende, è ormai decisamente lontano dal partito e dalla politica attiva. Si parla di Antonio Martino, storica "tessera numero 2" della Forza Italia nata nel 1994, il quale dice la sua in un'intervista concessa a Il Tempo: "Il problema di Forza Italia è che all'orizzonte non si vede nessuno che possa prendere il posto di Berlusconi, perché possiamo criticarlo quanto vogliamo, ma uno come lui non c'è". Né Angelino Alfano né i vari Giovanni Toti, spiega l'ex ministro della Difesa. E ancora, Martino sottolinea come "Berlusconi ha costruito un partito attorno alla sua figura e quindi il problema è che quando la sua figura mancherà il partito scomparirà". Su Toti, nel dettaglio, il giudizio è netto: "Primarie? Non credo che avesse ragione. Credo che Toti sia convinto che essendo stato eletto presidente della regione Liguria fosse un leader invincibile. In realtà Toti non è un leader, è un gregario e non lo vedo come leader". Più che un parere, una sentenza.

