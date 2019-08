Dalle parole ai fatti. Atto scontato ma pur sempre importante: la Lega, infatti, ha ufficialmente presentato una mozione di sfiducia nei confronti del premier, Giuseppe Conte, snodo fondamentale per aprire ufficialmente la crisi di governo, iniziata nei fatti con le parole di Matteo Salvini di giovedì sera e proseguita con la replica di Giuseppe Conte, il quale sembra aver aperto la campagna elettorale del M5s. Il Carroccio ha presentato la mozione di sfiducia al Senato. Fonti del partito ribadiscono la linea: "Troppi no, da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav, fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona". La mozione ora andrà calendarizzata per il voto che farà calare il sipario sull'esecutivo gialloverde e sulla premiership dell'autoproclamato "avvocato del popolo", mister Conte.

