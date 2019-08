Annunciato, previsto. Ma non per questo meno doloroso, almeno per Silvio Berlusconi. Stefano Cavedagna, ex presidente dei giovani di Forza Italia, pochi giorni dopo aver formalizzato il suo addio al partito del Cavaliere, aderisce ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. L'annuncio ufficiale viene dato dalla leader di FdI sui suoi profili social, con un video in cui spiega: "Continua a crescere Fratelli d'Italia, verso la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore. Stefano Cavedagna, presidente nazionale dei giovani di Forza Italia, decide di aderire a Fratelli d'Italia. Grazie a Stefano e a tutti i giovani che, in un tempo nel quale sembrano distanti dalla politica, decidono di impegnarsi per il futuro della Nazione", conclude Giorgia Meloni. E Berlusconi continua a perdere pezzi...

