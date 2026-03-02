Sondaggio Mentana, Meloni svetta su tutti: chi sale e chi scende, tutti i numeri

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La forza politica guidata da Giorgia Meloni resta stabile al 29,8%. Al secondo posto, in calo dello 0,3 rispetto a una settimana fa, ecco invece il Partito democratico di Elly Schlein al 21,6. A seguire, in leggero rialzo (+0,2), c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece si attesta all'11,7.

Dunque, ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che guadagna lo 0,1 e si porta così all'8,4% dei consensi. Mentre l'Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, con un +0,2, si attesta adesso al 6,9. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini, che invece si conferma al 6,6 senza alcun tipo di variazione. Lieve aumento per Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci dopo essere uscito dal Carroccio: con un aumento dello 0,2 si porta al 3,6, di poco sopra ad Azione di Carlo Calenda, che invece perde lo 0,2 e cala al 3,3.