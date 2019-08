Tutti salvi tranne uno, Danilo Toninelli. Nel Movimento 5 Stelle si ragiona sul toto-ministri di un eventuale governo insieme al Pd e tra suggestioni e tentazioni come Luigi Di Maio ministro degli Interni ("Al Viminale farebbe senz'altro meglio di Salvini", assicurano i grillini in un retroscena del Corriere della Sera) l'impressione generale è che i pentastellati chiederanno al nuovo alleato di confermare in blocco la squadra attuale, magari guidati da Roberto Fico o Raffaele Cantone a Palazzo Chigi.











Per l'attuale premier Giuseppe Conte, ricorda Il Tempo, "sarebbe pronta un'uscita indolore, con un posto a Bruxelles in qualità di Commissario Ue". In un ipotetico governo Cantone - sottolinea ancora il quotidiano romano -, i ministri pentastellati dovrebbero quasi tutti restare al loro posto, ad eccezione probabilmente di Toninelli". Vittima sacrificale, sì, ma di se stesso: indifendibile anche per quelli del Pd.