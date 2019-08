"Basta con i rinvii". Per Daniel Gros, economista tedesco di casa a Bruxelles, dove dirige il Centre for European policy studies, la crisi italiana va risolta una volta per tutte. "È inutile rimandare il voto, servirebbe solo a rimandare il problema a più tardi", commenta sulle pagine del Giorno. "È chiaro che andare a elezioni aumenta il livello d'incertezza e il rischio di far precipitare l'Italia in mano a un esecutivo antieuropeista e indifferente all'aumento del debito pubblico. D'altra parte, rimandare il voto rischia di rafforzare questa parte politica sul lungo periodo. Chi può sapere come reagiranno gli italiani fra 3 anni, quando avranno la possibilità di esprimersi? Meglio togliere il dente subito e togliere il dolore".

L'economista si sofferma poi sulla "coalizione Ursula Von der Leyen" invocata da Romano Prodi (in sostanza un governo Pd, M5s e Forza Italia), ossia su quella "boutade che dura lo spazio di un mattino". "L'ascesa politica di Salvini è molto preoccupante, ma nelle ultime settimane si è visto chiaramente che in Italia non c'è spazio per un uomo solo al potere e che l'indipendenza delle istituzioni democratiche funziona ancora molto bene. Sono sicuro che gli italiani non sono disposti a imbarcarsi in un'altra avventura autoritaria".Quindi la situazione italiana è drammatica, ma non seria.