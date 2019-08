Non c'è spazio, oggi, per il centrodestra unito. Matteo Salvini arriva alla Camera per la riunione dei deputati leghisti, i giornalisti chiedono al leader se in queste ore abbia sentito gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "Stiamo ragionando come Lega", taglia corto Salvini. "Fatemi incontrare i deputati, ho sentito i governatori, tanti sindaci, abbiamo gran voglia di dimostrare al Paese che sull'economia potremmo fare quanto fatto sull'immigrazione". D'altronde, se Fratelli d'Italia è per il voto subito, come preferirebbe la Lega vista l'impossibilità di rimettere in piedi la maggioranza con i 5 Stelle per un governo di scopo, più sfaccettata la posizione di Forza Italia: gli azzurri chiedono un ritorno alle urne, ma molti lasciano aperta la porta a un governissimo, un governo istituzionale per fare la manovra e tornare al voto quando possibile.





La Lega, assicura il vicepremier uscente, però è compatta: "Le critiche nella Lega le vedete solo voi... C'è una compattezza che e' classica della Lega, a differenza degli altri...". Il suo numero due Giancarlo Giorgetti dopo la giornata di ieri ha confermato che dentro il partito decide il leader".