"Andare alla maggioranza per governare un paese dovrebbe essere una cosa carica di entusiasmo, ottimismo. Qui abbiamo due soci rancorosi che stanno per sposarsi, che già si guardano in cagnesco, pieni di sospetti e sfiducie. Quindi come può nascere un governo così?". Alessandro Sallusti, ospite a Stasera Italia, spiega come sia possibile far nascere un governo non solo diverso sulle idea.

Il Pd e il Movimento 5 Stelle, infatti, vengono da anni di insulti reciproci, che ora sembrano dimenticati pur di mantenere le poltrone. Dopo le consultazioni al Quirinale i due partiti hanno lasciato uno spiraglio per una possibile alleanza al fine di cacciare Matteo Salvini.