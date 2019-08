"Tutti hanno paura del voto". Pietro Senaldi, ospite a In Onda, su La7, rivela l'obiettivo del governo (ancora in fase di trattative) M5s-Pd: "Questa è una crisi di sistema per far fuori Matteo Salvini". Il leader della Lega, secondo il direttore di Libero, guadagnerebbe anche nel caso in cui l'inciucio giallorosso non riuscisse a nascere: "Quello che è stato detto dal leader del Carroccio è: se non riuscite a fare il governo, ci sono io". Salvini infatti è forte dei consensi, mentre i grillini hanno perso tutto quello che avevano guadagnato prima delle Europee, finendo per "aggrapparsi" ai Cinque Stelle pur di non morire.