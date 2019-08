"Sono preoccupato: come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di governo". Silvio Berlusconi attacca Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione", si legge in una nota.

"Dall'altro vedo riaffacciarsi la spericolata ipotesi di riproporre la formula politica giallo-verde", continua il Cavaliere, "che tanti danni ha prodotto all'Italia,e che era stata dichiarata fallita dalla stessa Lega solo pochi giorni fa".