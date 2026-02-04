Affari tuoi, Herbert Ballerina, "De Martino? Lontano dalle telecamere...": un clamoroso retroscena

Ormai il nome di Herbert Ballerina è legato a quello di Affari Tuoi. Il comico è da mesi presenza fissa all'interno del programma di Rai 1. E per questo Herbert non smetterà mai di ringraziare Stefano De Martino, il conduttore. "Mi ha fatto diventare famosissimo - racconta al settimanale DiPiù -. La mia intesa con Stefano è fortissima: siamo grandi amici e ci frequentiamo anche lontano dalle telecamere. Ormai siamo una coppia collaudata, una coppia di fatto".

Prima infatti al Bar Stella e Stasera tutto è possibile, ora Affari Tuoi. "Con Stefano ci siamo trovati subito, anche perché ridiamo delle stesse cose. Forse perché Stefano e io ci capiamo al volo. Non smetterò mai di ringraziarlo, perché continua a credere in me".