Affari tuoi, Herbert Ballerina, "De Martino? Lontano dalle telecamere...": un clamoroso retroscena

Ormai il nome di Herbert Ballerina è legato a quello di Affari Tuoi. Il comico è da mesi presenza fissa all'interno del programma di Rai 1. E per questo Herbert non smetterà mai di ringraziare Stefano De Martino, il conduttore. "Mi ha fatto diventare famosissimo - racconta al settimanale DiPiù -. La mia intesa con Stefano è fortissima: siamo grandi amici e ci frequentiamo anche lontano dalle telecamere. Ormai siamo una coppia collaudata, una coppia di fatto".
Prima infatti al Bar Stella e Stasera tutto è possibile, ora Affari Tuoi. "Con Stefano ci siamo trovati subito, anche perché ridiamo delle stesse cose. Forse perché Stefano e io ci capiamo al volo. Non smetterò mai di ringraziarlo, perché continua a credere in me".
Oltre al cinema e in tv, Herbert sarà impegnato con "Come una catapulta" il suo primo spettacolo teatrale, un volo iperbolico nella sua irresistibile e surreale comicità. Il riferimento è all'iconica espressione "come una catapulta" di Herbert nei panni di Pino Cammino, storica maschera ai tempi della collaborazione con Maccio Capatonda. La loro collaborazione inizia a Milano. "In realtà, la prima volta mi hanno chiamato come tecnico: pensavano che io fossi un operatore di ripresa. Ho accettato, anche se non avevo mai preso in mano una telecamera, e infatti si sono accorti subito che non ero capace. Allora ho chiesto di mettermi alla prova come attore nei video trasmessi da 'Mai dire gol', ed è andata bene...".