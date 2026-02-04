Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Roberto Vannacci, Emanuele Pozzolo primo deputato a seguirlo: "Lui il nostro Charles de Gaulle"

mercoledì 4 febbraio 2026
Roberto Vannacci, Emanuele Pozzolo primo deputato a seguirlo: "Lui il nostro Charles de Gaulle"

2' di lettura

Ecco il primo deputato a seguire Roberto Vannacci. Si tratta di Emanuele Pozzolo, deputato vercellese eletto nelle liste di Fratelli d'Italia e poi espulso dopo la vicenda dello sparo di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza. "Io seguirò Roberto Vannacci - conferma all'Agi il suo passaggio a Futuro Nazionale - sono convinto che lo faranno anche altri colleghi parlamentari. Ma soprattutto lo farà il popolo italiano: imprenditori, famiglie, uomini e donne che dalla politica, e in particolare dalla politica di destra, si aspettano fatti, non parole".

E ancora: "È finito il tempo di una destra che deve chiedere permesso, che deve scusarsi, che cerca legittimazione nei salotti buoni e negli applausi di una sinistra che domina tv mainstream e grandi giornali. La destra deve fare la destra. Deve dire le cose come stanno. E se a qualcuno, a sinistra, non piacciono, ce ne faremo una ragione. Il 'me ne frego' di Vannacci racconta bene una verità semplice: non se ne può più del politicamente corretto. La destra deve dire, sostenere e lottare per i propri principi. Senza complessi. Senza timidezze. Senza chiedere autorizzazioni. Di destre omeopatiche non ce ne facciamo nulla. E la destra di Vannacci non lo sarà". 

Roberto Vannacci, che fine fa senza la Lega: il sondaggio parla chiaro

L’ex generale Roberto Vannacci ha ufficializzato l’addio alla Lega, annunciando sui social la nascita di &ld...

Su Futuro Nazionale, "chi pensa che questo sia il progetto di un piccolo partito di destra si sbaglia di grosso. Il generale Vannacci - prosegue - può rappresentare il Charles de Gaulle italiano: una figura capace di andare oltre gli steccati, di unire su una piattaforma di identità forte e valori non negoziabili. Su di lui possono convergere non solo le istanze della vera destra, ma anche quei cattolici che non si riconoscono nella sinistra cattocomunista, e tutte quelle persone che, pur provenendo da tradizioni politiche diverse, hanno capito che oggi la vera battaglia è tra buonsenso e pensiero unico. Un pensiero unico che è ormai patrimonio della sinistra e di una parte consistente della stessa destra di governo". "Quella di Vannacci - conclude - sarà una destra che non chiede permesso. Ed è esattamente la destra di cui l'Italia ha bisogno".

Vannacci, dopo lo strappo il generale diventerà l'idolo della sinistra

Non appena ieri l’ex generale Vannacci si è tolto ufficialmente la maglietta della Lega per iniziare la cor...
tag
emanuele pozzolo
futuro nazionale
roberto vannacci

Vannacci e sindrome Badoglio Vannacci, non c'è spazio a destra per brutte imitazioni

Talk show e interviste assicurate Vannacci, dopo lo strappo il generale diventerà l'idolo della sinistra

Generale a petto nudo Generale Vannacci, il duro sofogo: "Quest'acquetta sporca scivola addosso"

ti potrebbero interessare

Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

Redazione
Vannacci, non c'è spazio a destra per brutte imitazioni

Vannacci, non c'è spazio a destra per brutte imitazioni

Annalisa Terranova
Vannacci, dopo lo strappo il generale diventerà l'idolo della sinistra

Vannacci, dopo lo strappo il generale diventerà l'idolo della sinistra

Massimo Costa
Generale Vannacci, il duro sofogo: "Quest'acquetta sporca scivola addosso"

Generale Vannacci, il duro sofogo: "Quest'acquetta sporca scivola addosso"

Redazione