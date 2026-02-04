Roberto Vannacci, Emanuele Pozzolo primo deputato a seguirlo: "Lui il nostro Charles de Gaulle"

Ecco il primo deputato a seguire Roberto Vannacci. Si tratta di Emanuele Pozzolo, deputato vercellese eletto nelle liste di Fratelli d'Italia e poi espulso dopo la vicenda dello sparo di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza. "Io seguirò Roberto Vannacci - conferma all'Agi il suo passaggio a Futuro Nazionale - sono convinto che lo faranno anche altri colleghi parlamentari. Ma soprattutto lo farà il popolo italiano: imprenditori, famiglie, uomini e donne che dalla politica, e in particolare dalla politica di destra, si aspettano fatti, non parole".

E ancora: "È finito il tempo di una destra che deve chiedere permesso, che deve scusarsi, che cerca legittimazione nei salotti buoni e negli applausi di una sinistra che domina tv mainstream e grandi giornali. La destra deve fare la destra. Deve dire le cose come stanno. E se a qualcuno, a sinistra, non piacciono, ce ne faremo una ragione. Il 'me ne frego' di Vannacci racconta bene una verità semplice: non se ne può più del politicamente corretto. La destra deve dire, sostenere e lottare per i propri principi. Senza complessi. Senza timidezze. Senza chiedere autorizzazioni. Di destre omeopatiche non ce ne facciamo nulla. E la destra di Vannacci non lo sarà".