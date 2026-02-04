Libero logo
Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

mercoledì 4 febbraio 2026
Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

Non si aspettava di certo questa domanda. E si è quindi trovato spiazzato in diretta televisiva. Giuseppe Conte è stato ospite a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Il padrone di casa ha domandato al leader del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente del Consiglio se nella rubrica del suo cellulare c'è ancora il numero di telefono di Vladimir Putin. Lui, da perfetto leguleio, ha tergiversato.

"Il numero di Putin ce l'ha ancora sul telefono?", gli ha chiesto David Parenzo. "Non rispondo, grazie. Io da quando non sono più Presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin, né con nessun altro, né con Trump. E rispetto in questo momento prima Draghi e Giorgia Meloni, perché tocca a loro fare la politica estera, ha replicato Giuseppe Conte. 

"Perché è andata dai poliziotti?". Conte, il più grave degli insulti a Meloni

Giuseppe Conte ormai è alla frutta. Per guadagnare qualche zerovirgola nei consensi di fatto gli scappa di bocca ...

Ma non finisce qui: "Anche se il numero di Putin ce l'ha ancora sul telefono?", "Non rispondo, grazie". "Nel suo cellulare c'è il numero di Putin", ha insistito il padrone di casa. E, a quel punto, il leader del Movimento Cinque Stelle ha ribadito quanto affermato pochi secondi prima: "Io le dico che non ho cancellato i numeri ma non li ho mai utilizzati".

giuseppe conte
l'aria che tira
david parenzo
vladimir putin
m5s
russia

