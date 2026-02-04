Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

Non si aspettava di certo questa domanda. E si è quindi trovato spiazzato in diretta televisiva. Giuseppe Conte è stato ospite a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Il padrone di casa ha domandato al leader del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente del Consiglio se nella rubrica del suo cellulare c'è ancora il numero di telefono di Vladimir Putin. Lui, da perfetto leguleio, ha tergiversato.

"Il numero di Putin ce l'ha ancora sul telefono?", gli ha chiesto David Parenzo. "Non rispondo, grazie. Io da quando non sono più Presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin, né con nessun altro, né con Trump. E rispetto in questo momento prima Draghi e Giorgia Meloni, perché tocca a loro fare la politica estera, ha replicato Giuseppe Conte.