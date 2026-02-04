Askatasuna, liberi i tre arrestati a Torino? Ira del centrodestra: "Vergogna!"

"La scarcerazione dei responsabili degli scontri di Torino, con il semplice obbligo di firma, lancia un messaggio devastante: la violenza può essere derubricata a fastidioso incidente di percorso. Ancora una volta, a fatti gravi segue una risposta giudiziaria debole, che mina la credibilità delle istituzioni. Così si dà l'immagine di uno Stato sfilacciato, incapace di affermare con decisione il principio di legalità. Lo ha affermato Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d'Italia. "Questo schema - ha continuato Ambrogio - si ripete ormai in troppe fattispecie criminose, alimentando un sentimento di insicurezza sempre più diffuso tra i cittadini. Chi rispetta le regole si sente abbandonato, mentre chi le infrange percepisce un sistema indulgente. Così si scava un solco profondo tra Paese reale e apparati dello Stato. Non è accettabile che episodi di questa gravità vengano trattati con tanta leggerezza. Serve una svolta netta, serve restituire certezza della pena e autorevolezza alle Istituzioni. Questa vicenda è l'ennesima conferma: una riforma profonda della magistratura non è più rinviabile. È una necessità urgente e improcrastinabile. Per la sicurezza dei cittadini, per la credibilità dello Stato", ha concluso.

Tutto il centrodestra esprime indignazione per la decisione del gip di scarcerare i tre presunti responsabili dell'attacco violento alle forze dell'ordine durante la manifestazione organizzata da Askatasuna. "Già a piede libero. Vergogna. Votare SÌ al referendum sulla Giustizia è un dovere morale", ha scritto su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Metteo Salvini.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in un video pubblicato su Facebook, ha detto: “Siamo nell'Aula del Senato a Palazzo Madama dove oggi si discuterà anche dei fatti di Torino. Mentre siamo qui, apprendiamo che la magistratura ha già scarcerato due dei tre che erano stati arrestati per resistenza al pubblico ufficiale e altri eventuali reati. Come si fa a sostenere l'azione delle Forze dell'ordine quando la magistratura scarcera subito i già troppo pochi che erano stati arrestati? Sì, con l'obbligo della firma, ma non va bene. É una decisione che ci sconcerta, è una decisione che ci amareggia, è una decisione che offende il sacrificio delle Forze dell'ordine. Poi dicono che non si deve votare ‘sì’ per la riforma della giustizia. Questo è un ulteriore episodio di uso politico della giustizia. È una vergogna. Siamo, ancora di più, dalla parte del popolo in divisa e lo diremo oggi nell'Aula del Senato. Vergogna per chi rimette a piedi libero i pochi arrestati. Molti di più dovrebbero stare in carcere, invece i pochi che ci finiscono vengono subito liberati dalla magistratura. È una cosa indegna, indigna e ci fa arrabbiare molto”.