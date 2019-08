Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emmanuel Macron, e chi più ne ha più ne metta, che si chiedono se lo rivedranno presto. "Io sono sereno, vedremo, di sicuro auspico per il mio Paese che ci possa essere un governo stabile che sia di legislatura, che possa rassicurare i mercati e procedere con le riforme intraprese sotto la mia guida" ha immediatamente risposto con la speranza e l'ambizione che ha anche Matteo Renzi.

Quelle di Giuseppe, come spiega Il Corriere, sono vere e proprie prove di arruolamento a figura internazionale di cui l'Italia non può fare a meno. Indubbiamente Conte in queste ore è l'ago della bilancia, su di lui si sta scontrando Zingaretti (contrario al suo ritorno come premier) e Di Maio (favorevole a un Conte bis). Non solo, Conte ha anche scoperto dai sondaggi di avere un alto gradimento tra la popolazione. Insomma, ora come ora, la poltrona chi la molla più?