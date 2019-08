Il M5s sarebbe intenzionato a verificare sulla sua piattaforma Rousseau l'umore degli iscritti al Movimento riguardo l'ipotesi di governo con il Pd. A riferirlo ambienti del Movimento, anche se la data della consultazione online non sarebbe stata ancora fissata. Questione di ore, perché da domani inizieranno le seconde consultazioni (quelle vere, istituzionali) al Colle ed entro mercoledì sera i 5 Stelle dovranno presentarsi da Sergio Mattarella con le idee chiare. Idee che stanno maturando in questi stessi momenti, visto che Luigi Di Maio ha incontrato Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi alle 18 e il faccia a faccia M5s-Pd continuerà dopo cena alle 21.











Ironico Guido Crosetto, che su Twitter prima ha chiesto "un minuto di rispettoso silenzio per la Piattaforma Rousseau: ci ha lasciato all'improvviso, in silenzio, come ha vissuto. La compiangono e ricordano con dolore migliaia di idealisti straziati". Pochi secondi dopo, si sparge la notizia del "ritorno in vita" e il cofondatore di Fratelli d'Italia ironizza: "5 minuti dopo averla scritta, come per incanto, è resuscitata! Evviva! Ansia ed attesa per il risultato non scontato".