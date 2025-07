Giuseppe Conte inchiodato da Cicalone: la figuraccia del grillino

Alla fine ci pensa Cicalone a inchiodare Giuseppe Conte. Una figura barbina per il leader del Movimento 5 Stelle, che aveva infiammato i social con un post indignato contro il degrado e l'allarme criminalità nella metropolitana di Roma.

L'ex premier aizzava i follower: "Bisogna reagire" contro una situazione "frutto di provvedimenti sbagliati, che noi abbiamo contestato con forza nella scorsa legislatura alla Cartabia e a cui ci siamo opposti nell’autunno del 2022, quando le commissioni parlamentari dovevano esprimersi sul decreto legislativo che fissava questo principio assurdo: con quelle modifiche, borseggiatori e scippatori rimangono di fatto impuniti quando manca la denuncia di chi subisce lo scippo". Per il capo del partito che aveva fatto dello slogan "Onestà onestà" il suo tormentone, una battaglia di bandiera. Ma qualcosa non torna e a farlo notare ci pensa, appunto, Simone Ruzzi, youtuber noto come "Cicalone" e famoso per i suoi raid di denuncia nella Capitale.

"Il signor Giuseppe Conte era stato invitato già diverso tempo fa a una puntata di Porta un politico in metro (il format di Cicalone, ndr). Ovviamente non è mai venuto come tanti altri politici, ma oggi si è accorto della situazione insostenibile quando io gliel’avrei mostrata molto prima". Il post, condiviso su Instagram, si conclude con una nota beffarda: "Qualcuno si accorge in ritardo di un problema cronico". E quel qualcuno, in questo caso, è proprio Conte.