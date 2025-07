Mimmo Lucano invita Ilaria Salis a Riace, l'ultima sceneggiata

Chi si somiglia si piglia. E tra compagni ci si sostiene e si lotta insieme. Mimmo Lucano, ex sindaco decaduto ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha invitato Ilaria Salis nel borgo calabrese. In fondo, i due siedono vicini vicini a Bruxelles con il partito guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il motivo? Il Comune di Riace è prossimo al fallimento, dopo che il Viminale ha richiesto la restituzione di tre milioni del finanziamento per la gestione dell’emergenza migranti.

Come riporta il Tempo, l'ex primo cittadino di Riace ospiterà una delegazione di eurodeputati del gruppo The Left e politici italiani di sinistra, tutti uniti nella settimana per Gaza. Mimmo Lucano e Ilaria Salis faranno da Cicerone e Virgilio attraverseranno i luoghi simbolo delle migrazioni nel Sud: la baraccopoli di San Ferdinando, i siti degli sbarchi, fino alla vita quotidiana del villaggio globale di Riace.