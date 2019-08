Qualche ora fa il giornalista Mario Adinolfi ha cinguettato su Twitter: "Michela Murgia si lamenta perché 'negli ultimi 14 mesi' sui social l'hanno definita scrofa, palla di lardo, scaldabagno con le gambe, cesso ambulante e Peppa Pig. La rassicuro, molti suoi amici fanno lo stesso con me da anni. Salvini non c'entra un ca**o".

Secondo il politico dunque, l'odio social non sarebbe dovuto al fatto che la Murgia non stimi affatto Matteo Salvini, al quale, ad esempio, qualche settimana fa ha dato del 'disumano' e 'codardo', ma al fatto che i chili di troppo, la scrittrice, li ha. "Nel mio caso - ha aggiunto Adinolfi - la Murgia dice che me le merito perché provoco (cioè dico le mie idee diverse dalle sue). Ad esempio io sono contro il matrimonio gay e l'utero in affitto, dunque secondo lei sono un omofobo porco schifoso".