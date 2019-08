"Zingaretti ripensaci. Come si dice a Roma: apriamoli come le cozze". Carlo Calenda cerca di far rinsavire Nicola Zingaretti con un tweet che sa di ultimatum. L'ex membro del Partito Democratico, dopo l'addio recentissimo ai dem, torna a parlare dell'alleanza giallorossa, chiedendo al leader del Pd di fare un passo indietro.

"Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle - spiegava l'europarlamentare -. Uno può fare accordi con chi ha idee diverse ma non con chi ha valori diversi. Ma il Pd si rende conto che i 5 stelle sottoporranno l'intesa alla piattaforma Rousseau? Noi dobbiamo rimanere appesi al voto di una piattaforma privata che abbiamo sempre considerato un'aberrazione della democrazia? Recuperiamo la schiena dritta, perché dobbiamo correre sbavanti dietro ai 5 stelle?". Ad oggi il suo pensiero sembra non essere cambiato, anche se il messaggio lasciato sul social suona più come un possibile ritorno se il Pd non cedesse ai pentastellati.