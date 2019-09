Tutta la rabbia e lo sconcerto di Vittorio Feltri racchiuso in un tweet. Il direttore di Libero, ovviamente, parla della situazione politica, del nascente governo dell'inciucio tra Pd e M5s, del ruolo di Giuseppe Conte. E sul social, Feltri cinguetta: "Conte Dracula pensa di dissanguarci con le tasse e i suoi lo applaudono, mentre Matteo Salvini va in vacanza in Trentino. Prima o poi ci vendicheremo. Garantito". Un messaggio sibillino, quello del direttore. Ovviamente nel mirino ci sono Conte e i tassatori pentastellati e democratici. Ma il sospetto è che la stizza del direttore riguardi anche Salvini, il quale - causa inciucio - è confinato alle vacanze in Trentino e costretto ad assistere alla probabile nascita di uno dei più spaventosi governo della storia repubblicana.

Di seguito il tweet di Vittorio Feltri: