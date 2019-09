Nicola Porro, toto-ministri: clamorosa sorpresa, "chi prende il posto di Di Maio alle Infrastrutture"

Finito l'ultimo vertice a Palazzo Chigi sul programma di governo, Pd e M5s - filtrano le indiscrezioni - sono al braccio di ferro sulla liste dei ministri. In gran parte già definita, ma non ancora chiusa. Insomma, la soluzione non sarebbe vicinissima. Si tratta, si discute. Ed in questo contesto piovono, su Twitter, due previsioni di Nicola Porro. La firma del Giornale e conduttore Mediaset, infatti, azzarda due pronostici un po' fuori da tutti i radar. Insomma, Porro spariglia. Si parte dal ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico, quello che viene lasciato da Luigi Di Maio (il quale pare finirà agli Esteri): secondo Porro, al dicastero ci arriverà Laura Castelli, sottosegretario uscente al ministro dell'Economia. Nome che, ammettiamolo ispira ben poca fiducia. Dunque la seconda previsione di Porro, secondo il quale Pier Carlo Padoan sarà il sottosegretario Pd alla presidenza del Consiglio. Non ci resta che attendere.

Di seguito, il tweet "profetico" di Nicola Porro: