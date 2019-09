"Nell'epoca della incompetenza si fa sciocca ironia su una donna che i tavoli delle crisi sindacali li gestisce da una vita, e il mestiere lo ha imparato sul campo partendo dalla terra rossa del Salento. Teresa Bellanova ministro è l'apice di una carriera, non un colpo di fortuna".

Annalisa Chirico prende così le difese della neo ministro all'Agricoltura, da ieri - giorno del giuramento a Mattarella del Conte bis - presa di mira per il look scelto (un abito blu elettrico con maniche trasparenti e borsetta in tinta) e per sfoggiare la terza media. Una sfilza di insulti a cui la stessa Bellanova ha risposto con grande ironia: "La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna".