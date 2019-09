Alessandra Mussolini e il sospetto sulla crisi di governo: "Ci deve essere qualcuno dietro a Salvini"

"Io non posso credere a quello che è successo. Qualcosa ci deve essere sotto. Non è possibile che una persona intelligente possa commettere un errore così, non ci credo. Qualcosa ci dev'essere dietro perché non è possibile che tu ad un certo punto ad agosto ti svegli la mattina e fai una crisi di governo, ne dici di tutti i colori contro Di Maio, poi una settimana dopo lo preghi in ginocchio di diventare addirittura premier". Alessandra Mussolini racconta tutto il proprio stupore per la decisione di Matteo Salvini ai microfoni della Zanzara.

"Cioè – aggiunge sulla crisi di governo a Radio 24 – Salvini fa una crisi di governo e Mattarella non vede l'ora, lo dico io, eh, di far andare i rossi al governo. Tutta la banda del buco, i comunisti. Tutti quelli che hanno perso vanno al governo di nuovo. Serve la libertà di votare".