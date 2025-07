Belen, "maschera vulvare": scatto proibito

La "farfallina" di Belen Rodriguez fa ormai parte del patrimonio genetico televisivo degli italiani: la discesa ardita dalle scale dell'Ariston della showgirl argentina, ormai 13 anni fa, con lo spacco siderale dell'abito e il giallo sulla presenza o meno degli slip (c'erano, sia pure in versione non canonica e molto, molto maliziosa), è entrata a buon diritto nell'immaginario collettivo. Un momento cult degli Anni Duemila nel piccolo schermo, non solo per il Festival di Sanremo.

Ora, a 40 anni (saranno 41 a settembre) splendidamente portati, Belen torna per così dire sul luogo del delitto. Non lo fa su un palco, ma da imprenditrice e testimonial sempre molto a suo agio in intimo, in tutti i sensi. Memore della lezione della diva di Hollywood Gwyneth Paltrow, che si è sempre divertita a vendere la sua collezione di oggettistica sessuale senza alcun tipo di tabù, la Rodriguez lancia sui social un "rivoluzionario" prodotto per la cura intima delle donne: si tratta di una "maschera vulvare", una vera e propria maschera di bellezza per i genitali femminili firmata da Rebeya, il brand dedicato a bellezza e benessere fondato dall'ex moglie di Stefano De Martino.

Il nome? "Mia", molto evocativo: "La nostra maschera intima con postbiotici Skinbac, fitocollagene e acido ialuronico idrata, lenisce e aiuta a ridurre rossori e discomfort", spiega il bugiardino. "Basta applicarla, lasciarla agire per 15 minuti e poi massaggiare il siero residuo".