Reazione a catena, vincono le Pari e Patta: "Stavano sul ca***o?"

Ci volevano delle campionesse di scacchi per far fuori Gli appuntamenti, i giovani campioni di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Martedì sera vincono Sara, Stella e Valentina, tre sorelle, il cui team si chiama Le Pari e Patta: "Giochiamo scacchi da una vita, quasi 15 anni, e quando ci sfidiamo tra noi la maggior parte della volta finisce in parità. Siamo state campionesse regionali della Toscana per 4 anni di fila". "LA TOSCANA ÜBER ALLES, COME SEMPRE", esulta in maiuscolo un fan particolarmente campanilista su X, mentre qualcuno al termine della gara riflette: "Finora i primi campioni di questa edizione di Reazione a catena restano migliori in particolare nel gioco finale".

Alla fine, dopo L'ultima catena, i commenti si dividono equamente tra chi si complimenta con le concorrenti e chi massacra chi c'è dietro alle prove: "Secondo me son brave e gli autori dovrebbero essere licenziati in tronco". Il giudizio in questo caso, insomma, è tutt'altro che... "sospeso", per usare l'ultima parola da indovinare.

Le Pari e Patta arrivano all'ultima prova con un montepremi di 145mila euro, che a suon di errori scende a 2.266 euro. Gli indizi conclusivi sono "Sacco" e "Incerto" e la chiave, come detto, è proprio "Sospeso".

"Brave ragazze! Bravi anche chi ha indovinato Sospeso!", scrivono su X. "Ma che brave!". Poi è un fuoco di fila: "Gli autori sono da rivedere", "Spero cambino gli autori...", "Dio mio, hanno mandato in ferie quelli capaci di creare una catena sensata?", "Comunque la disparità dell'ultima catena è qualcosa di imbarazzante, durante le prime puntate erano elementari, ultimamente sono improponibili", "Sacco piumino è un'altra tiratissima", "Vabbè, lacrime e polvere, molto tirata", "Lacrime polvere è da denuncia", "Lacrime e polvere non si possono proprio accostare. Pago il canone per vedere i deliri degli autori", "Autori, ma che scrivete?!?", "Stasera catena più tosta del solito. Ma che stanno sul caxxo agli autori?".