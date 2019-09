Dario Franceschini cerca di blindare il futuro: "Pd e M5s alleati subito alle Regionali"

Il campionissimo della poltrona, Dario Franceschini, ci prova a tempo record. Intervistato da Repubblica, infatti, invoca un'alleanza tra Pd e M5s anche alle prossime elezioni regionali. "Io penso che arriveremo fino alla fine della legislatura", premette. "Pd e M5S devono guardare avanti. Questo esecutivo può essere un laboratorio, l’incubatore di un nuovo progetto", spiega il ministro della Cultura parlando di una alleanza "politica ed elettorale. Che parta dalle prossime elezioni regionali, passi per le comunali e arrivi alle politiche". Alleanza che darebbe continuità a questo esecutivo e, dunque, darebbe continuità anche alla sua ennesima poltrona.

Franceschini sottolinea ancora: "So che ci sono posizioni diverse da noi e nei Cinque Stelle. Io parlo di una alleanza tra tutto il centrosinistra e l’M5s". A proposito delle regionali, il piddino parte dall’Umbria, parte insomma a spron battuto: "Lì le elezioni sono molto vicine, ma se c’è la volontà politica si può fare tutto. Per Emilia e Calabria, poi, c’è tempo. In ogni caso, la sfida è questa. So che è difficile ma se governiamo bene, evitando la logica del contratto, cercando sempre la sintesi allora questa squadra può diventare il seme di una futura alleanza. Per battere la destra, vale la pena provarci". Non avevamo dubbi. Un ultima battuta, la riserva alle voci circa la scissione di Matteo Renzi: "Retroscena autoalimentati. Perché dovrebbe andare via? Tutto è stato concordato anche con lui", conclude.