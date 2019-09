Luigi Di Maio neo ministro degli Esteri, la Farnesina lo prende già in giro: "Parla l'inglese come l'italiano"

Luigi Di Maio, ora che si trova al ministero degli Esteri, deve fare i conti con l'inglese. Lingua che al leader grillino ha creato non pochi imbarazzi. E così alla Farnesina c'è già chi se la ride. "Non spetta a me giudicare il Ministro degli Esteri della Repubblica italiana. Alla Farnesina circola però una battuta. Finalmente abbiamo un ministro che parla l'inglese come l'italiano". Parola di Alan Friedman, che ospite a Omnibus su La7, ha svelato le voci che circolano nei piani alti.

La fama di Di Maio insomma lo precede. Anche il conduttore Giovanni Floris, nell'ultima puntata di Di Martedì si è divertito a "mettere alle strette" il neo ministro degli Esteri con una domanda a bruciapelo: "Do you speak english?", a cui il leader grillino ha risposto con il sorriso "Very well", ovvero "Molto bene". Ma sarà davvero così? Speriamo.