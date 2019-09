Diego Fusaro prende posizione su Di Battista: "Attacca M5s e Pd? Ecco chi mi ricorda"

Il filosofo Diego Fusaro plaude Alessandro Di Battista. Scrive l'intellettuale fondatore del nuovo partito Vox Italiae: "Di Battista che mette in guardia il 5Stelle dal Pd, da lui etichettato partito liberista e globalista, mi pare - si parva licet componere magnis - simile ad Anassagora così come lo descrive Aristotile: un sobrio in mezzo a tanti ubriachi".

Cosa aveva detto Di Battista per meritarsi tale elogio? "Il governo c'è e ai miei ex-colleghi, ai quali voglio bene anche quando non sono d'accordo con loro dico: NON VI FIDATE! Non vi fidate del Pd derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasciato dentro decine di 'pali'". In un lungo post su Facebook Dibba cui elenca una serie di punti per spiegare perché, secondo lui, il Movimento Cinque Stelle non deve fidarsi del Pd.