Mara Carfagna, Antonio Tajani: "È stata invitata come tutti gli altri. Ma...", un caso in Forza Italia

"Mara Carfagna è stata invitata come tutti gli altri e più volte. Tutti i parlamentari possono testimoniare che in ogni manifestazione che ho organizzato non ho mai escluso nessuno e c'è spazio per parlare per tutti". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, non ci sta alle accuse rivoltegli da Repubblica che qualche giorno fa buttava benzina sul fuoco dentro il partito di Silvio Berlusconi: "A quelle latitudini tira una brutta aria visto che alla convention di Tajani a Viterbo hanno 'dimenticato' di invitare Mara Carfagna colpevole di anti-salvinismo", scriveva il quotidiano.

"Sono stati invitati tutti più volte, allo stesso modo - afferma l'azzurro ad Adnkronos - tutti i parlamentari e dirigenti di Forza Italia nessuno escluso. Non mi occupo né di personalismi, né di eventuali correnti, né di delfini. Mi occupo di politica e di contenuti. Non ho mai partecipato né partecipo a polemiche interne. Per quanto mi riguarda esiste un solo leader che si chiama Silvio Berlusconi".

Una chiara frecciatina alla collega deputata, della quale - negli ultimi tempi - si sussurra che potrebbe anche lasciare il Cavaliere. Un indizio in tal senso è stata la cena con 40 parlamentari uniti dalla sua stessa visione politica. Cena che la Carfagna stessa ha battezzato "un semplice ritrovo tra amici". Peccato però che quel semplice incontro le è costato l'allontanamento dal ’coordinamento nazionale', massimo organismo del partito, formato tra i tanti, proprio da Tajani.