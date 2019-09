Pd, Antonio Rubino: "Un euro alle ong per ogni tessera di partito", l'ultima proposta della sinistra

"Il Pd non può funzionare come una società per azioni in mano ad un gruppo di deputati, deve ritornare a messaggi forti. Per questo, proponiamo che un euro per ogni tessera venga devoluto alle ong che salvano la gente in mare: un modo per dire loro grazie per quello che hanno fatto in questi mesi difficili". Questa la proposta piuttosto bizzarra avanzata dal membro dell'assemblea nazionale del Pd Antonio Rubino al teatro Massimo di Palermo, e riportata da Il Giornale, in occasione dell'annuncio della nascita dell'associazione New Deal, che ha lo scopo di ricostituire il "Partito democratico siciliano in modo chiaro e trasparente".

Rubino, accompagnato in questo annuncio dai suoi colleghi dem Fausto Raciti e Giovanni Cafeo, ha voluto auspicare un cambiamento radicale all'interno del partito, collegandosi anche allo slogan di Raciti "meno tessere, più iscritti veri": "Facciamola finita con i pacchetti di tessere. Abbiamo bisogno di un partito di iscritti veri. Il Pd siciliano va ricostruito in modo chiaro e trasparente, per questo chiediamo al commissario un tesseramento esclusivamente online".

Raciti ha le idee chiare su quali sono gli obiettivi da perseguire per i dem siciliani: "Vogliamo essere la barca corsara che attraversa tutto il centro sinistra colmando la disgregazione a cui stiamo assistendo, anche perché non siamo tra quelli che considerano chi ha lasciato il Pd un avversario o un nemico da abbattere".