"Dico solo che i miei sono passati da 2 a 7". Gian Marco Centinaio, ospite di Sky Tg24, ammette come i contatti tra la Lega e i "delusi" del Movimento 5 Stelle siano costanti e soprattutto fruttuosi. L'ex ministro dell'Agricoltura starebbe tenendo i rapporti con alcuni pentastellati che considerano, "mettiamola così, Matteo Renzi più inaffidabile di Matteo Salvini". Era partito da 2, ora i grillini disponibili a tornare con la Lega o perlomeno mollare il Pd sarebbero già 7. E la slavina, spiega il braccio destro del Capitano, non si fermerà qui.











La dichiarazione di Centinaio getta scompiglio in studio, perché apre scenari inconfessabili: "Allora farete il governo per andare al voto subito o vi sostituirete al Pd?", chiede interessata la senatrice dem Valeria Fedeli: "Non si accettano pellegrini, come direbbe mia mamma", è la risposta sibillina e ironica di Centinaio.