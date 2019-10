Sta passando un bruttissimo momento Emma Bonino. +Europa si era dapprima spaccata sul governo Conte (non sostenere l'esecutivo era stata la linea rivendicata dal coordinatore Benedetto Della Vedova e dalla stessa Bonino, mentre Riccardo Magi, Alessandro Fusacchia e Bruno Tabacci si erano schierati per il sì), e ora, riporta il Tempo, Fusacchia ha annunciato l'addio al partito: "Non ci sono più le condizioni per andare avanti. Se in pochi mesi ti perdi l'80% degli iscritti e 3 deputati su 3 sul voto di fiducia, forse dovresti dimetterti (diretto a Della Vedova). Sul voto, tra l'altro, non solo il Pd ma tutti mostri alleati delle politiche del 2018 e delle europee del 2019 hanno deciso di sostenere il governo".