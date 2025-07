Riccardo Magi "fantasma" alla Camera? Sospeso (e punito anche da sinistra)

Talmente un "fantasma" da sparire per davvero da Montecitorio, ma stavolta per "squalifica". Riccardo Magi, deputato di +Europa, paga con due giornate di interdizione dai lavori parlamentari la "carnevalata" imbastita in aula alla Camera lo scorso 14 maggio, quando durante il premier-time con Giorgia Meloni presente e "dialogante" con le forze di maggioranza e opposizione aveva pensato bene di travestirsi da spettro, mettendosi un telo bianco a coprirsi capo e spalle, per lamentare in maniera eclatante il silenzio del governo sui quesiti referendari che si sarebbero tenuti qualche giorno dopo, l'8 e 9 giugno scorso (che per la cronaca finirono con il quorum lontanissimo dal raggiungimento, come ampiamente previsto: una sonora battuta d'arresto per la sinistra).

La decisione dell'ufficio di presidenza della Camera non è stata ancora formalizzata e sarà probabilmente annunciata domani, mercoledì 9 luglio, in Aula.