Giorgia Meloni attacca Beppe Grillo & Co: "Pagliacci, vi rimanderemo tutti al circo"

"L'Italia nelle mani di pagliacci, incapaci e anti-italiani". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Beppe Grillo e compagni: "Rimanderemo presto questi clown al circo e daremo agli italiani un governo che faccia gli interessi della Nazione".

Grillo infatti si è presentato con la faccia truccata da Joker in un video trasmesso poso prima del suo intervento dal palco di Italia 5 stelle, a Napoli: "Io non voglio avere dei rancori verso di voi, voi non dovete avere rancori verso di me. Che piani ho? Io non ho piani, io non ho bisogno di piani. Io vivo nella mia entropia, io sono pronto perché ci vivo e non faccio piani. Il caos è la più grande forma di democrazia di questo secolo e io sono il caos. Sono io il vero caos".