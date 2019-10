Giuseppe Conte lancia il piano-Africa: "Lavoro a migliaia di immigrati". Salvini: "Ci prende in giro?"

Adesso Giuseppe Conte tira fuori dal cilindro pure il "progetto-Africa". Il premier spiega: "Quando parlo nei consessi internazionali, in Europa e qualche settimana fa all'assemblea generale dell'Onu, quando parlo di partenariato, non più predatorio, ma di modelli di partenariato tra eguali, ecco questi sono i progetti - premette in modo piuttosto contorto -. E noi lavoreremo perché potrà offrire a migliaia di giovani africani il lavoro, con mutuo beneficio. Così andremo a risolvere concretamente il problema dell'immigrazione, non con lo slogan porto chiuso". Parole che scatenano Matteo Salvini, il quale rilancia su Twitter l'estratto video con le parole di Conte, condito dal seguente commento: "L'ex avvocato del popolo vuole trovare un lavoro per migliaia di africani in Africa ma senza chiudere i porti. Ma ci vuole prendere in giro? E intanto - prosegue Salvini -, con milioni di italiani ancora disoccupati, il governo abusivo pensa a tagliare Quota 100 e Flat tax. Siamo alla follia", conclude Giuseppe Conte.

Di seguito, il tweet di Matteo Salvini: