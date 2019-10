Sondaggio Ixè, la manovra economica non piace agli italiani: il 50 per cento si dichiara contrario

La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per gli evasori, che vede il 70 per cento a favore delle misure proposte.

Il quadro delle intenzioni di voto evidenzia una Lega ancora inarrestabile, che sale al 30,7 per cento. Non va altrettanto bene per le forze politiche al governo con un Movimento 5 Stelle che scende sotto quota 20 e un Partito Democratico che passa dal 21,9 al 20,4 per cento. La nuova creazione di Matteo Renzi, Italia Viva, si porta al 4 per cento e per la prima volta viene rilevata anche la formazione di Giovanni Toti, che si attesta sopra l'1%.