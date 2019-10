Alessandro Giuli a L'aria che tira: "Nel M5s c'è chi rimpiange la Lega, questo spiega le azioni di Di Maio"

Come stanno, davvero, le cose nel M5s? Per certo il partito è dilaniato, tra chi si oppone a Luigi Di Maio e chi si oppone al Pd. Magari rimpiangendo la vecchia alleanza con la Lega di Matteo Salvini. Ed Alessandro Giuli, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, parla proprio di questo rimpianto: "Alcuni dei 5 stelle rimpiangono il vecchio governo - sottolinea la firma di Libero -, ecco perché Di Maio cerca di mantenere una certa linea di continuità". Ed eccone gli esempi: "Luigi Di Maio - riprende - è quello che ha fatto 14 mesi di governo con la Lega e che ha mantenuto in piedi Quota 100 e il reddito di cittadinanza, i due provvedimenti bandiera del governo gialloverde", conclude Alessandro Giuli.

Di seguito, l'intervento di Alessandro Giuli a L'aria che tira: