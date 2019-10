Sondaggio Ixè per Cartabianca, centrosinistra ko: Matteo Renzi e Pd, un sorpasso per due

Questo centrosinistra, in tutte le sue accezioni, non convince gli elettori che questa settimana gli infliggono una bella batosta. Secondo il sondaggio dell'Istituto Ixè, illustrato in diretta da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, infatti, Pd e Italia Viva di Matteo Renzi perdono una bella fetta di consensi.

Posto che il primo partito resta la Lega di Matteo Salvini, data al 30,5 per cento, ora il Movimento 5 stelle ha scavalcato il Pd. Il partito di Luigi Di Maio sale infatti al 20,8 per cento seguito a distanza di un punto dal Partito democratico guidato da Nicola Zingaretti che scende quindi al 18,8 per cento. Male Italia Viva che è ora al 3,5 per cento.

Bene Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che secondo quest'ultima rilevazione è dato all'8,7 per cento, sempre sopra Forza Italia di Silvio Berlusconi che si attesta all'8,1.