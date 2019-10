Maria Elena Boschi attacca Giuseppe Conte: "È un grillino. Non a caso..."

Una sempre più scatenata Maria Elena Boschi, tornata prepotentemente in prima linea dopo il suo passaggio in Italia Viva dove è capogruppo alla Camera, oggi apre il fuoco in un'intervista concessa a Il Tempo. Colloquio a tutto campo in cui parla di Matteo Renzi, Matteo Salvini, della manovra, del suo addio al Pd e di ogni tema politico saliente. E, ovviamente, si parla anche di Giuseppe Conte, contro il quale riserva parole al curaro. Le piace? Durerà fino al termine della legislatura? "Sicuramente il presidente Conte è espressione del M5s e non nostra e, non a caso, forse si candiderà e diventerà leader del Movimento - premette, picchiando subito durissimo sul premier -. Penso che il lavoro del Governo possa andare avanti sino al 2023 se saprà dare le giuste risposte ai problemi degli italiani. Dobbiamo tornare a legislature che durano cinque anni, come prevede la Costituzione", conclude la Boschi. Ma credere all'orizzonte-2023, considerate le sue parole su Conte, appare davvero difficile. Almeno fino a quando l'inquilino di Palazzo Chigi sarà il presunto avvocato del popolo...