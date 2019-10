Nostalgia, nostalgia canaglia. Una nostalgia che in una certa misura, anche piuttosto evidente, emerge da un sondaggio Emg Acqua proposto ad Agorà, la trasmissione di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3, nella puntata di giovedì 24 ottobre. Tra le varie rilevazioni, se ne proponeva una in cui all'elettorato grillino si chiedeva se fosse meglio, per il M5s, l'accordo di governo con il Pd oppure con la Lega di Matteo Salvini. La parola alle cifre: il 46% ritiene meglio un accordo col Pd, il 44% con la Lega mentre il 10% preferisce non rispondere. Certo, il patto coi democratici è il più gradito. Ma lo è per il rotto della cuffia. Due miseri punticini. E considerando come sia finito il rapporto politico di governo tra M5s e Lega, sorprende un dato così alto per il Carroccio. Insomma, al netto delle cifre, il sondaggio rivela come l'elettorato grillino rimpianga l'alleanza gialloverde rispetto a quella giallorossa. E chissà come se la ride Matteo Salvini...

Agli elettori del M5s abbiamo chiesto se fosse meglio l'accordo con la Lega o quello ora con il PD#sondaggi #agorarai pic.twitter.com/rRs9fTguSx — Agorà (@agorarai) October 24, 2019