Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni alla Fiera del Cornuto: ecco perché il leghista vince

Perché Matteo Salvini vince? Semplice: sta in mezzo alla gente. Lo ha spiegato chiaro e tondo Enrico Mentana dopo il voto in Umbria, con l'aneddoto sulla felpa indossata a Bastardo prima del voto. Ma lo spiega forse ancor meglio quanto comunicato da Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha rivelato che Salvini, insieme alla candidata in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, andrà alla festa di San Martino a Santarcangelo di Romagna. Più nota come "fira di bécch" in dialetto, ovvero "la fiera dei cornuti". Nel senso di traditi. Con le corna, insomma. "Una festa antica della più profonda e sentita tradizione contadina romagnola a cui la Lega non può mancare", ha spiegato Morrone. Una festa a cui nemmeno Salvini, con la Borgoznoni, può mancare. Un piccolo aneddoto, un dettaglio, che come detto spiega più di mille analisi perché, oggi come oggi, Salvini goda di tutto quel consenso. Quale altro politico ci andrebbe?