Pd, le 11 correnti: così i nemici di Elly Schlein si fanno fuori da soli

Le correnti possono travolgerti ma anche sospingerti. Elly Schlein voleva spazzarle via tutte, poi ha imparato a conviverci, forse addirittura ad alimentarle un pochetto. Gli entomologi del Pd ne contano undici. La più importante è quella della segretaria, che ha sterzato radicalmente il partito a sinistra ed è ormai proiettata verso un patto di ferro con M5S e Avs. Per allargare e consolidare il campo, la leader ha stretto la proposta: baricentro a sinistra, con riserve indiane per Italia Viva e +Europa, da collocare in tenda, come suggerito dall’immarcescibile Richelieu dem, Goffredo Bettini. Se poi dovesse spuntare qualche cespuglio utile alla causa, gli si troverà uno strapuntino. Intorno alla Nazarena si agitano le correnti che una volta erano la sinistra del partito e ora cercano di conservare una propria indipendenza dalla segretaria. Stiamo parlando degli ex Articolo 1 di Compagno è il mondo, forse oggi più identificabile con l’ecologista Arturo Scotto piuttosto che con il fantasma Roberto Speranza, dei Dems, gli eurosocialisti di Andrea Orlando e Beppe Provenzano, e dei furono Giovani Turchi di Matteo Orfini, l’opposizione interna scendiletto ai tempi in cui comandava Matteo Renzi. Tutti personaggi in cerca di un nuovo autore; si differenziano dalla segretaria non tanto per le posizioni politiche, quanto per il loro desiderio di rivendicare la propria esistenza, una testimonianza personale più che di idee.

Un po’ più distante c’è Area, di Dario Franceschini e Debora Serracchiani, schleiniani fintanto che resta l’opzione a loro più conveniente, la quale ha intensificato i rapporti con la corrente romana dei dem, quella del sindaco Roberto Gualtieri e del filosofo delle intese capitoline, Goffredo Bettini. Appena atterrato in Campidoglio, l’ex ministro dell’Economia di Giuseppe Conte aveva fatto piazza pulita degli uomini dell’ex ministro della Cultura di Giuseppe Conte, ma le cose cambiano in fretta e di continuo nell’universo piddino. Queste anime un po’ in pena in realtà non ritengono Schlein in grado di governare l’Italia ma non possono dirlo né hanno la forza di farle mancare il sostegno. Vagliano candidature alternative, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, allo stesso Gualtieri, all’ex riscossore delle imposte, Ernesto Ruffini, perfino alla neo prima cittadina di Genova, Silvia Salis. Nei corridoi del Nazareno si spiffera che in realtà stiano già lavorando al dopo Schlein, quando, più prima che dopo, Conte o Renzi faranno mancare il sostegno all’ipotetico governo di Elly e bisognerà sostituirla senza ripassare dalle urne. Fantapolitica, ma il vizio delle trame è duro a morire e l’archivio storico è pieno di precedenti.